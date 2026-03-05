Una serata di musica elettronica nel cuore di Milano | tornano le feste di Le Cannibale

Sabato 7 marzo a Base Milano si terrà una serata dedicata alla musica elettronica organizzata da Le Cannibale. L’evento si svolgerà negli spazi di un’area storica dell’ex fabbrica del primo ’900, ora trasformata in un punto di riferimento culturale. Il protagonista principale sarà Rival Consoles, produttore britannico riconosciuto a livello internazionale per i suoi live audio-video.

Sabato 7 marzo Le Cannibale riporta l'elettronica internazionale a Base Milano. Negli spazi dell'ex fabbrica del primo '900 e ora simbolo della cultura contemporanea, a fare da protagonista sarà il live audio-video di Rival Consoles, produttore britannico tra i più influenti della scena globale. Maestro nel fondere emotività, sperimentazione e potenza visiva, guiderà il pubblico in performance immersive. In apertura Yoniro, che presenterà in anteprima il suo nuovo album.

Una serata di musica elettronica nel cuore di MilanoSabato 14 febbraio Le Cannibale e la Triennale tornano a intrecciare le proprie traiettorie con Lumina, la rassegna che ogni mese accende Voce – il...

