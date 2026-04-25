Torna il Picchietto d’Oro Ecco chi sono i finalisti

Sono stati annunciati i 15 finalisti dell’edizione 2026 del Picchietto d’Oro, il concorso canoro rivolto ai bambini tra i 4 e gli 11 anni. L’evento è giunto alla sua fase conclusiva e i nomi dei partecipanti che accederanno alla finale sono stati resi noti. La selezione ha riguardato giovani cantanti provenienti da diverse zone, che si sono distinti tra i tanti iscritti.

È arrivato il momento tanto atteso: sono stati ufficialmente svelati i 15 finalisti dell’edizione 2026 del Picchietto d’Oro, concorso canoro dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni. Una selezione tutt’altro che semplice per la giuria, chiamata a scegliere tra giovani talenti di altissimo livello. In molti casi, infatti, si sono verificati pari meriti che hanno reso ancora più complesso individuare i nomi destinati alla finale nazionale. Alcuni semifinalisti sono rimasti esclusi davvero per un soffio, ma per tutti resta aperta la possibilità di riprovarci il prossimo anno. Ecco i protagonisti della finale, insieme ai brani assegnati. Per la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il Picchietto d’Oro. Ecco chi sono i finalisti Notizie correlate Leggi anche: La classifica del Festival: ecco chi sono i 5 finalisti Cantanti in erba, tutto è pronto per il Picchietto d’oroTorna ad Ascoli il Picchietto d’Oro, il concorso canoro dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni appassionati delle canzoni dello Zecchino d’Oro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Torna il Picchietto d’Oro. Ecco chi sono i finalisti; Calcio Serie C - Ascoli, sold out i biglietti per la sfida di Campobasso. Torna il Picchietto d’Oro. Ecco chi sono i finalistiIl concorso canoro è dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni. La finalissima dell’edizione 2026 è in programma nella serata del primo giugno a Monticelli . ilrestodelcarlino.it