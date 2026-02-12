Cantanti in erba tutto è pronto per il Picchietto d’oro

Questa mattina ad Ascoli si sono riuniti i giovani talenti pronti a salire sul palco per il concorso canoro Picchietto d’Oro. I bambini, tra i 4 e gli 11 anni, si preparano a cantare le canzoni dello Zecchino d’Oro, in un evento che ormai attira tante famiglie e appassionati della musica per i più piccoli. L’atmosfera è entusiasmo e voglia di divertirsi, mentre gli organizzatori verificano gli ultimi dettagli prima dell’inizio della gara.

Torna ad Ascoli il Picchietto d'Oro, il concorso canoro dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni appassionati delle canzoni dello Zecchino d'Oro. L'iniziativa, giunta oramai alla quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra la parrocchia dei Santi Simone e Giuda di Monticelli e l'Accademia Music House, centro didattico attivo sul territorio dal 2004. La manifestazione offre ai piccoli cantanti, provenienti non solo dal Piceno ma da tutte le regioni d'Italia, la possibilità di vivere l'emozione del palco in un clima leggero e formativo. "Il nome è un omaggio alla rassegna dell'Antoniano e insieme un richiamo alla nostra città – spiega il direttore Andrea Luzi –.

