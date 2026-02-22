omicidio a rogoredo la procura di milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatori

Un omicidio a Rogoredo ha portato le forze dell’ordine a indagare su possibili accordi tra agenti e spacciatori. La causa principale riguarda sospetti di protezione di alcuni criminali coinvolti nel traffico di droga in zona. Gli investigatori cercano prove di favori o complicità che possano aver facilitato le attività illecite. Le verifiche riguardano anche rapporti tra alcuni ufficiali e criminali noti. Le indagini continuano con attenzione su questa rete di relazioni.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Abhderraim Mansouri, 28enne marocchino, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. L’assistente capo del commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, è indagato per omicidio volontario, mentre altri quattro agenti di polizia presenti sul posto risultano indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Indagini sull'omicidio di Rogoredo La pistola repertata a Rogoredo Analisi genetiche in corso Ipotesi ritardo nei soccorsi Indagini sull’omicidio di Rogoredo Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti della vittima, dichiarazioni al momento oggetto di verifica, Mansouri avrebbe subito presunte richieste di denaro da parte del poliziotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Abdherraim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo: la Procura indaga altri quattro agentiAbdherraim Mansouri, un giovane di 28 anni di origini marocchine, è morto il 28 gennaio durante un controllo della polizia a Rogoredo, e la causa è stata un colpo di pistola sparato da un agente.

Milano, Rogoredo: estorsione finita nel sangue, indaga la Procura.Un uomo è stato ucciso a Rogoredo, a Milano, dopo aver rifiutato di pagare una richiesta di denaro avanzata da qualcuno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rogoredo, la versione dell’agente crolla tra le contraddizioni; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Sparatoria a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi.

Ci sono sempre più dubbi sulla versione della polizia sull’uomo ucciso a RogoredoOrmai da giorni la procura di Milano sta indagando sulla morte di Abderrahim Mansouri, l’uomo di 28 anni che lo scorso 26 gennaio è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto a Rogoredo, ne ... ilpost.it

Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza scontiDa Piantedosi a Salvini e FdI si abbassano i toni dopo la svolta nell’inchiesta sull’uomo ucciso dall’agente al bosco della droga ... milano.repubblica.it

Per le ripetute dichiarazioni sull'omicidio di #Rogoredo il ministro Salvini dovrebbe dimettersi. x.com

Radio1 Rai. . L’inchiesta sull’uccisione di un pusher nel boschetto della droga di #Rogoredo, a Milano, il 26 gennaio scorso. Dopo gli interrogatori dei colleghi che erano con lui, si rafforza l’accusa di omicidio volontario nei confronti del poliziotto indagato Sim - facebook.com facebook