Torna Avamposti – La Radiomobile | il racconto senza filtri di chi difende lo Stato ogni giorno

Da secoloditalia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte “Avamposti – La Radiomobile”, il programma che porta in onda le storie di chi ogni giorno lavora nelle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza pubblica. Questa serie si concentra su chi, senza clamore, svolge il proprio lavoro in modo costante, intervenendo e proteggendo i cittadini. Si tratta di un racconto diretto e senza filtri delle attività quotidiane delle pattuglie di pronto intervento.

C’è un’Italia che non fa rumore ma agisce, interviene, protegge. È l’Italia delle “Gazzelle” dei Carabinieri, presidio quotidiano di sicurezza e legalità. Ed è proprio questa realtà, fatta di coraggio e senso del dovere, che torna protagonista con la quarta stagione di “Avamposti – La Radiomobile”, in onda dal 1° maggio alle 21:25 su DMAX. Non una definizione retorica, ma la fotografia di un modello che continua a dimostrarsi efficace anche in un contesto sempre più complesso, segnato da nuove forme di criminalità e da emergenze sociali diffuse. Ideata e diretta da Claudio Camarca, la serie si conferma un progetto che va oltre il racconto televisivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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