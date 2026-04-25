Riparte “Avamposti – La Radiomobile”, il programma che porta in onda le storie di chi ogni giorno lavora nelle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza pubblica. Questa serie si concentra su chi, senza clamore, svolge il proprio lavoro in modo costante, intervenendo e proteggendo i cittadini. Si tratta di un racconto diretto e senza filtri delle attività quotidiane delle pattuglie di pronto intervento.

C’è un’Italia che non fa rumore ma agisce, interviene, protegge. È l’Italia delle “Gazzelle” dei Carabinieri, presidio quotidiano di sicurezza e legalità. Ed è proprio questa realtà, fatta di coraggio e senso del dovere, che torna protagonista con la quarta stagione di “Avamposti – La Radiomobile”, in onda dal 1° maggio alle 21:25 su DMAX. Non una definizione retorica, ma la fotografia di un modello che continua a dimostrarsi efficace anche in un contesto sempre più complesso, segnato da nuove forme di criminalità e da emergenze sociali diffuse. Ideata e diretta da Claudio Camarca, la serie si conferma un progetto che va oltre il racconto televisivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torna “Avamposti – La Radiomobile”: il racconto senza filtri di chi difende lo Stato ogni giorno

Notizie correlate

Leggi anche: Sicurezza via libera, Meloni: “Lo Stato non gira la testa dall’altra parte. Difende chi ci difende e tutela i cittadini”

Leggi anche: Il governo approva il Dl Sicurezza. Meloni: "Lo Stato difende chi ci difende"

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Carabinieri: presentata stagione 4 docuserie ‘Avamposti-La Radiomobile’; CARABINIERI * ROMA PRESENTAZIONE DELLA 4^ STAGIONE DEL DOCU-REALITY AVAMPOSTI - LA RADIOMOBILE; Prevenzione malattie da Zanzara Tigre e altri insetti. L’Ordinanza del Sindaco Gualtieri; Cinema: da domani Trento film festival, 130 pellicole e 150 eventi.

Avamposti - La Radiomobile: arriva su DMAX la serie che segue in tempo reale il Nucleo Radiomobile dei CarabinieriLa docuserie racconta in presa diretta il lavoro quotidiano delle autoradio del Nucleo Radiomobile nelle principali città italiane: Milano, Roma, Napoli e Bari. La quarta stagione sarà disponibile su ... comingsoon.it

Calabria, torna il pomodoro di stagione simbolo di qualità e territorio: Produzioni locali in crescita, sapore autentico e ruolo centrale delle piccole aziende agricoleIl ritorno del pomodoro calabrese tra stagionalità e qualitàCon l’arrivo della primavera avanzata - facebook.com facebook

Tre mesi dopo, Paulo #Dybala torna in campo: cosa è successo a Bologna x.com