Il governo approva il Dl Sicurezza Meloni | Lo Stato difende chi ci difende

Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza, con il primo articolo che riguarda misure per combattere i reati legati alle armi e agli strumenti offensivi. Il primo ministro Meloni ha ribadito che lo Stato deve difendere chi si impegna a rispettare le regole. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza nel paese.

AGI - Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza. Il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il  contrasto dei reati  in materia di  armi  o di  strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,  strumenti dotati di lama affilata o appuntita  eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la  reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nel testo. Gli ufficiali ed agenti di  polizia giudiziaria  "trasmettono i relativi atti al  prefetto  del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti  sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:  sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;  sospensione della licenza di porto d'armi  o divieto di conseguirla". 🔗 Leggi su Agi.it

