Sicurezza via libera Meloni | Lo Stato non gira la testa dall’altra parte Difende chi ci difende e tutela i cittadini

Meloni assicura che lo Stato non si gira dall’altra parte. La premier ribadisce che le misure varate non sono solo fumo negli occhi, ma fanno parte di una strategia più ampia. “Difendiamo chi ci protegge e tuteliamo i cittadini”, commenta, sottolineando che il governo lavora per garantire sicurezza a lungo termine.

“Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento”. La premier Giorgia Meloni affida a un lungo post, prima della partecipazione a Dritto e Rovescio, le riflessioni sul via libera del Consiglio dei ministri al nuovo pacchetto sicurezza. “Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso. Uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”. Norme che confermano la priorità dell’esecutivo in materia di lotta alla criminalità e tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Questa mattina il Governo ha dato il via libera al nuovo decreto sulla sicurezza.

Il governo ha approvato il Decreto Sicurezza, con il primo articolo che riguarda misure per combattere i reati legati alle armi e agli strumenti offensivi.

Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto sicurezza: nuove norme e annuncio di Giorgia MeloniDecreto sicurezza approvato, via libera dal Cdm: fermi preventivi e divieti mirati per garantire ordine e tutela durante le manifestazioni. Tutti i dettagli. notizie.it

Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri a nuove misure: pene più severe per borseggiatori e stretta su baby gangIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza, che si inserisce – secondo il premier Giorgia Meloni – in ... laprimapagina.it

Via libera dal Consiglio dei Ministri alle nuove norme sulla #sicurezza. Tra le misure, il fermo preventivo, #pene più severe per i #borseggiatori e tutele rafforzate in caso di legittima #difesa. Per la premier #Meloni si tratta di un ulteriore tassello della strategia facebook

