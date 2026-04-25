A Torino, le statue di Cesare e Augusto sono state coperte con teli neri da parte di Extinction Rebellion il 25 aprile. L'azione ha collegato simbolicamente i monumenti fascisti alla protesta contro la crisi climatica, evidenziando il coinvolgimento del movimento in tematiche ambientali e storiche. Nessun intervento o dichiarazione ufficiale è stato rilasciato al momento.

? Cosa sapere Extinction Rebellion copre con teli neri le statue di Cesare e Augusto a Torino.. L'azione del 25 aprile collega i monumenti fascisti alla lotta per la crisi climatica.. A Torino, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno coperto con teli neri le statue di Giulio Cesare e Augusto in occasione del 25 aprile, lasciando simboli della Resistenza per denunciare il legame tra fascismo e crisi climatica. L’azione dimostrativa ha colpito i monumenti donati da Mussolini, trasformando i busti dei romani in un terreno di scontro ideologico tra memoria storica e urgenza ambientale. Accanto ai drappi scuri, i manifestanti hanno posizionato dei papaveri, fiori che richiamano la lotta partigiana, per sottolineare come l’eredità del passato debba confrontarsi con le sfide ecologiche attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, statue di Mussolini oscurate: il grido per il clima

Le Ultime 24 Ore di Benito Mussolini

Notizie correlate

Leggi anche: I Moretti spudorati: "Oscurate il sito web sul rogo di Crans". Il "no" della Procura

Fino a 15/18°C, il clima primaverile dominerà la scena meteorologica di Torino: le previsioni del tempoNel fine settimana del 21 e 22 febbraio i valori massimi potrebbero toccare i 17/18°C, grazie anche a moderati venti di favonio Via la giacca pesante...

Tutti gli aggiornamenti

Torino, Extinction Rebellion copre statue per il 25 aprileA Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno coperto con teli neri le statue di Giulio Cesare e Augusto, donate da Mussolini, aggiungendo papaveri simbolo della Resistenza e un messaggio ... tg24.sky.it

Torino, teli neri (e un fiore) sulle statue di Cesare e Augusto in Porta Palatina: blitz di Extinction RebellionBlitz questa mattina, 25 aprile, di @xrtorino Extinction Rebellion: gli attivisti hanno ricoperto con un telo nero le statue di Giulio Cesare e Augusto, alla Porta Palatina, donate nel 1935 alla città ... video.corriere.it