I Moretti spudorati | Oscurate il sito web sul rogo di Crans Il no della Procura

La Procura ha deciso di non oscurare il sito web che raccoglie foto, video e documenti sulla strage di Crans Montana. Il sito era stato ideato per aiutare le famiglie delle vittime a condividere testimonianze e ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo alcune richieste, le autorità hanno stabilito di mantenerlo attivo, lasciando aperta la possibilità di consultarlo per chi cerca informazioni sulla tragedia.

Il sito su cui caricare video, foto e documenti utili per ricostruire la dinamica della strage di Crans Montana, ideato da uno degli avvocati delle famiglie delle vittime per facilitare la raccolta delle testimonianze, non sarà oscurato. La Procura di Sion ha respinto la richiesta degli avvocati dei coniugi Moretti, che lamentavano l'iniziativa di Romain Jordan, uno dei difensori delle parti civili più combattivi dall'inizio dell'inchiesta. Secondo i legali dei titolari del Constellation invece solo l'autorità giudiziaria - non gli avvocati - sarebbe titolata alla gestione delle prove e dunque anche delle eventuali immagini e documenti riversati sul sito ideato da Jordan, crans.

