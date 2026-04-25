Domenica alle 18, Torino e Inter si sfideranno al campo granata in una partita che promette cambiamenti tattici a causa delle assenze di Lautaro Martinez e dell'infortunio di Anjorin. La squadra ospite dovrà adattarsi a nuove disposizioni senza alcune delle sue pedine principali, mentre il Torino si prepara a affrontare la sfida con le proprie strategie. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida valida per il campionato.

? Cosa sapere Torino e Inter si affrontano domenica alle 18 al campo granata.. L'assenza di Lautaro Martinez e l'infortunio di Anjorin impongono nuovi moduli tattici.. Domenica alle ore 18, il campo di Torino ospiterà lo scontro tra il granata e l’Inter, una sfida che vede le due formazioni impegnate in un delicato equilibrio tattico tra assenze pesanti e ritorni attesi. La squadra guidata da D’Aversa si presenterà con un modulo 3-4-1-2, puntando sulla ripresa di Ismajli nel cuore della difesa, affiancato da Coco ed Ebosse. La linea mediana torinese vedrà l’impiego di Lazaro e Obrador sulle fasce, mentre Casadei e Gineitis sono i favoriti per occupare la zona centrale, con l’obiettivo di fornire supporto a Vlasic, schierato dietro la coppia d’attacco composta da Adams e Simeone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino-Inter: sfida tattica tra assenze pesanti e nuovi moduli

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