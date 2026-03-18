Hiljemark e un centrocampo da rifare Tra assenze e moduli urgono soluzioni

Il Pisa ha iniziato questa mattina la preparazione in vista della trasferta di Como, programmata per domenica 22 marzo alle 12. La squadra si sta concentrando sul centrocampo, che necessita di un nuovo assetto a causa di assenze e della scelta di alcuni moduli. Il reparto da rinnovare è evidente, e si sta lavorando per trovare soluzioni concrete in vista della partita.

Un intero reparto da ridisegnare e un concetto ben chiaro e definito da continuare a seguire. Il Pisa stamani ha avviato ufficialmente la preparazione in vista della trasferta di Como di domenica 22 marzo (fischio d’inizio alle 12.30 sul prato del "Sinigaglia"): dopo la seduta singola di allenamento di oggi, Caracciolo e compagni torneranno domani a San Piero a Grado per quella che ormai è diventata l’abituale doppia seduta del giovedì. Nella mattinata Oscar Hiljemark guiderà tutta la squadra, mentre nel pomeriggio i calciatori verranno suddivisi per gruppi di lavoro con l’obiettivo di approfondire determinati aspetti tecnico tattici in vista della gara in riva al lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hiljemark e un centrocampo da rifare. Tra assenze e moduli urgono soluzioni Articoli correlati Leggi anche: Inter, Chivu tra diffidati e assenze: le scelte per Dortmund passano dal centrocampo Leggi anche: Juventus, centrocampo da rifare subito: prende quota l’idea Guido Rodríguez Tutti gli aggiornamenti su Hiljemark e un centrocampo da rifare... Temi più discussi: Hiljemark: Paura? Non è una parola per noi. Dobbiamo tornare a vincere Streaming | DAZN IT; Pisa-Cagliari 3-1: naufragio rossoblù. Moreo e Caracciolo affondano Pavoletti e compagni; Pisa, Hiljemark: Semper non giocherà. Iling Junior? Mi piace molto; Comincia l'operazione Como per il Pisa. Hiljemark e un centrocampo da rifare. Tra assenze e moduli urgono soluzioniFuori Marin e Aebischer, il tecnico valuta uomini e sistema per la sfida contro il Como. Durosinmi squalificato per due giornate ... lanazione.it Pisa Cagliari, la voglia di vincere di Hiljemark è incontenibile! Le ultime sulla prossima sfida della squadra rossoblù contro i toscaniPisa Cagliari, la voglia di vincere di Hiljemark è incontenibile! Le ultime sulla prossima sfida della squadra rossoblù contro i toscani Per il Pisa, la partita contro il Cagliari rappresenta un croce ... cagliarinews24.com Pisa-Cagliari Le parole ai microfoni di Dazn del tecnico dei nerazzurri Oscar Hiljemark dopo la vittoria per 3-1 sui rossoblù - facebook.com facebook Il Pisa cala il tris in 10 uomini! 3-1 Vittoria stoica per gli uomini di Hiljemark #PisaCagliari #SerieAEnilive #DAZN x.com