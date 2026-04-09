Roma-Pisa | sfida per il riscatto tra assenze pesanti e nuovi volti

Venerdì 10 aprile alle 20:45, l’Olimpico di Roma ospiterà la partita di Serie A tra la squadra locale e il Pisa. La sfida si svolgerà in un contesto caratterizzato da assenze significative tra i giocatori e l’inserimento di alcuni nuovi elementi nelle formazioni. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per un match che promette di essere movimentato.

L’Olimpico di Roma si prepara ad accogliere il Pisa per la sfida di Serie A prevista per venerdì 10 aprile alle ore 20:45. I giallorossi, dopo il pesante colpo subito a San Siro contro l’Inter, dovranno cercare un riscatto immediato in casa davanti al pubblico capitolino, in un momento in cui la proprietà Friedkin sta già valutando una profonda ristrutturazione della rosa per la prossima estate. Gestione dei reparti e assenze pesanti in casa giallorossa. Il tecnico Gasperini deve affrontare diverse complicazioni tattiche in vista del match della 32esima giornata. La linea difensiva subirà un colpo importante con l’assenza di Mancini, fermo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma-Pisa: sfida per il riscatto tra assenze pesanti e nuovi volti Derby B: Pielle Livorno, assenze pesanti ma sfida cruciale perDerby al PalaMacchia: Pielle Livorno e Golfo Piombino a confronto in un match cruciale. Leggi anche: Catania-Casertana: 22 convocati, assenze pesanti e sfida decisiva Temi più discussi: Verso Roma-Pisa; I precedenti di Roma-Pisa; Probabili formazioni Roma-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Soulé, Pellegrini, Tramoni e Moreo; Roma-Pisa: tutti i precedenti. Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partitaI giallorossi dopo la brutta e pesante sconfitta di Milano contro l'Inter cercano il riscatto in casa contro i nerazzurri toscani. Scalpita Robinio Vaz, in difesa tocca a Ghilardi ... romatoday.it Roma-Pisa: giallorossi a caccia del riscatto dopo il ko con l’InterRoma-Pisa venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45 all'Olimpico. Probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e pronostico della 32ª giornata. lifestyleblog.it Il 31 ottobre 1982 la Roma ribalta il Pisa grazie a una doppietta di Pruzzo e a uno straordinario Maldera Avviciniamoci alla partita dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" asroma.com/it/notizie/751… #ASRomaPodcast x.com Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia di Roma-Pisa - facebook.com facebook