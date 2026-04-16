Torino Inter è invasione dei tifosi nerazzurri | c’è aria di scudetto! Il dato

Durante la partita tra Torino e Inter, si è registrata una forte presenza di tifosi della squadra ospite, con numeri che hanno superato le aspettative. La maggior parte dei supporter nerazzurri si è spostata allo stadio, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La presenza massiccia dei tifosi interisti ha reso evidente la loro presenza anche fuori dagli impianti, con numerosi gruppi organizzati e supporter che hanno seguito la squadra in trasferta.

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