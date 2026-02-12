Inter-Juventus | formazioni ufficiali orario e dove vederla in tv e streaming

L'Inter e la Juventus scendono in campo questa sera a San Siro, perché la partita è stata confermata ufficialmente. La sfida tra le due grandi squadre del calcio italiano si svolge alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme streaming. I tifosi aspettano questa gara con grande entusiasmo, convinti che potrebbe riservare sorprese e emozioni forti.

L'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo il match spettacolare dell'andata, terminato 4-3 per i bianconeri allora allenati da Tudor, questa volta la posta in palio sarà ancora più alta. La squadra di Chivu vuole vincere uno scontro diretto, unico neo di questa stagione, e provare la fuga definitiva per lo scudetto, la Juve invece vuole mantenere il quarto posto per tenere a bada la Roma e provare l'aggancio al Napoli. Sarà anche il ritorno di Spalletti a San Siro dopo il suo passato in nerazzurro.