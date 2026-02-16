Bødo Glimt-Inter | formazioni ufficiali orario e dove vederla tv e streaming

L’Inter ha vinto il derby d’Italia contro la Juventus, ma la vittoria è avvenuta in un clima di polemiche accese. La partita ha visto diverse contestazioni sui rigori e sulle decisioni arbitrali, creando tensione tra i tifosi. Ora la squadra si prepara per i playoff di Champions League, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione. La sfida tra BødoGlimt e Inter si giocherà questa sera, e i tifosi sono ansiosi di seguire l’evento in diretta streaming e in tv.

L'Inter si gode, se pur tra enormi polemiche, la vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus, ma deve già proiettarsi sui playoff di Champions League. Questa sera i nerazzurri sfideranno il BodoGlimt in Norvegia per l'andata del playoff che mette in palio il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Chivu sta viaggiando con il pilota automatico in campionato (basti pensare ai 28 punti guadagnati nelle ultime 10 partite) ma in Europa ha avuto diversi passi falsi, sebbene abbia vinto l'ultima gara della League Phase contro il Borussia Dortmund. L'allenatore romeno dovrà destreggiarsi tra infortuni e turnover, per evitare di perdere terreno in campionato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il match tra Bodo Glimt e Inter si svolge oggi in Champions League

