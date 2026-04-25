Domani sera si affrontano Torino e Inter in una partita valida per il campionato di Serie A. I nerazzurri giocano in trasferta contro i granata, in un match che segue la recente vittoria del Napoli contro una squadra di metà classifica. L’allenatore del Torino ha annunciato alcune variazioni nella formazione, mentre il tecnico dell’Inter punta a mantenere la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà allo stadio locale.

I nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro i granata: dopo il successo del Napoli, l'obiettivo è quello di tornare a +12 La larga vittoria del Napoli contro la Cremonese (4-0), che ha aperto la trentaquattresima giornata di serie A, spingerà l'Inter nella trasferta di Torino, dove affronterà i granata. L'obiettivo di Chivu, nella corsa verso lo scudetto, è quello di tornare a +12. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Inter in programma domenica 26 aprile alle ore 18. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nelle ultime settimane, grazie a tre vittorie di fila, Chivu ha messo una grande ipoteca sullo scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Inter, D'Aversa proverà a fermare la corsa scudetto di Chivu: pronostico

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