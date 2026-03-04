Venerdì sera, allo stadio, si sfideranno Napoli e Torino in una partita di campionato. In campo ci saranno anche due allenatori, Antonio Conte e Roberto D’Aversa, che sono amici e si confronteranno sul campo. D’Aversa cercherà di mettere in atto strategie che possano mettere in difficoltà il suo amico, cercando di ottenere una vittoria contro il Napoli.

La Stampa: si sono conosciuti quando Conte allenava il Siena e sono padrini dei rispettivi figli. Conte è imbattuto negli scontri diretti, 4 vittorie e un pareggio. Cm Torino 16022024 - campionato di calcio serie A Torino-Lecce foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Roberto D'aversa Venerdì sera si affronteranno Napoli e Torino in campionato. Ma sarà anche una sfida tra due grandi amici, ovvero Antonio Conte e Roberto D’Aversa. Non fosse una sfida delicata per i destini Champions e salvezza delle due squadre, questo Napoli-Toro sarebbe la perfetta rimpatriata tra amici di vecchia data. Per i giocatori che venerdì scenderanno in campo al Maradona, ma soprattutto per chi li guiderà dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - D’Aversa proverà a fare qualcosa di “contiano” in Napoli-Torino per battere il suo amico fraterno

Chi è Alfonso Ribeiro, il mitico Carlton e amico fraterno di James Van Der BeekCi sono immagini che valgono più di mille parole, capaci di raccontare la profondità di un legame che va ben oltre le luci dei riflettori.

Cosa fare se il partner di un’amica o amico è una red flag? La psicologa “A volte, è dovere morale dire qualcosa”Quando è giusto dire a un amico che il suo partner non ci convince e quando è meglio tacere? Una psicologa ha spiegato a Fanpage.

Contenuti e approfondimenti su D'Aversa proverà a fare qualcosa di...

Temi più discussi: Toro, si salvi chi può: D'Aversa come Baroni, ecco perché...; Toro, la scossa per ripartire: D’Aversa in panchina al posto di Baroni; Conte&D’Aversa, quasi amici: Perdere ci fa stare male; Serie A, Torino-Lazio 2-0. Esordio con vittoria per D’Aversa: gol e highlights.

D’Aversa, all. Torino: A Napoli è proibitiva, ma nel calcio nulla è impossibileIl tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa, al termine della gara vinta contro la Lazio. ilnapolionline.com

Torino, D'Aversa: Testa a Napoli! E' proibitiva ma nel calcio nulla è impossibileIl nuovo tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta 2-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio. tuttonapoli.net

Napoli-Torino, pesa la Champions: Cruciani lancia il 2-0 Venerdì 6 marzo alle 20:45 il “Diego Armando Maradona” ospita una sfida dal peso specifico altissimo. Il Napoli di Antonio Conte, terzo a quota 53, vuole consolidare la posizione e avvicinare la qualific facebook

Il Napoli si divora il vantaggio al 1’ In avvio di #Napoli- #Torino, gli azzurri si divorano l’1-0 con Gorica che sotto porta spara alto sopra la traversa. @GabrieleSchiavi x.com