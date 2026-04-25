Il 25 aprile a Torino alcuni manifestanti hanno esposto una bandiera palestinese e acceso torce rosse davanti a Palazzo Madama. L’azione si è svolta durante una fiaccolata organizzata da gruppi come Torino per Gaza. La manifestazione ha avuto un carattere simbolico e ha attirato l’attenzione sulla presenza di questi simboli davanti all’edificio istituzionale. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’evento o su eventuali sviluppi legali è stato reso noto.

? Cosa sapere Manifestanti espongono bandiera palestinese e torce rosse su Palazzo Madama a Torino.. L'azione simbolica durante la fiaccolata del 25 aprile coinvolge gruppi come Torino per Gaza.. Migliaia di persone hanno animato la fiaccolata del 25 aprile tra Piazza Arbarello e Piazza Castello a Torino, dove l’accensione di torce rosse sulla facciata di Palazzo Madama ha segnato il culmine della manifestazione. Il corteo istituzionale si è snodato attraverso le strade del centro, portando con sé un mix di celebrazione ufficiale e istanze politiche radicali. Mentre i partecipanti percorrevano il tragitto previsto, il clima è rimasto privo di scontri con le forze dell’ordine, nonostante alcuni gesti di forte protesta simbolica avvenuti nei pressi dei monumenti storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, 25 aprile: bandiera palestinese e torce rosse su Palazzo Madama

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