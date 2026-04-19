25 Aprile Perugia anti-fascista in corteo contro l' imperialismo e il genocidio palestinese

Il 25 aprile a Perugia si è svolto un corteo con partecipanti che hanno manifestato contro l'imperialismo e il genocidio palestinese. La giornata, tradizionalmente dedicata alla Liberazione, è stata occasione per alcune realtà locali di portare avanti temi e cause specifiche. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di gruppi e cittadini che hanno sfilato nel centro cittadino, esponendo cartelli e slogan legati alle questioni trattate.