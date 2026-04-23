Ponti 25 aprile e 1° maggio a Torino | GAM MAO e Palazzo Madama a ingresso ridotto e mostre da vedere

Durante i ponti di primavera, alcuni musei di Torino hanno deciso di ridurre i prezzi d’ingresso e di proporre mostre da visitare. Tra questi, la GAM, il MAO e Palazzo Madama. La Fondazione Torino Musei ha annunciato questa iniziativa rivolta sia ai residenti sia ai visitatori di passaggio, offrendo l’opportunità di scoprire le esposizioni a condizioni agevolate durante i giorni di festa.

La Fondazione Torino Musei celebra i ponti di primavera con una speciale iniziativa dedicata ai cittadini e ai turisti. In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, e della Festa del Lavoro, venerdì 1° maggio 2026, sarà possibile accedere alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama con.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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