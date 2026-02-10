Giorno del Ricordo in piazza Martiri di Trieste la commemorazione delle vittime delle foibe

In piazza Martiri di Trieste si è svolta questa mattina una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata. La piazza era piena di persone che hanno partecipato silenziosamente alla commemorazione, con momenti di raccoglimento e letture ufficiali. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un senso di rispetto e memoria condivisa.

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata, questa mattina si è svolta in piazza Martiri di Trieste, alle ore 10, una intensa cerimonia commemorativa. La sindaca Maria Aida Episcopo e il prefetto.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

