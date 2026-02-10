Giorno del Ricordo in piazza Martiri di Trieste la commemorazione delle vittime delle foibe

In piazza Martiri di Trieste si è svolta questa mattina una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata. La piazza era piena di persone che hanno partecipato silenziosamente alla commemorazione, con momenti di raccoglimento e letture ufficiali. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un senso di rispetto e memoria condivisa.

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata, questa mattina si è svolta in piazza Martiri di Trieste, alle ore 10, una intensa cerimonia commemorativa. La sindaca Maria Aida Episcopo e il prefetto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Giorno Del Ricordo Giorno del Ricordo, le iniziative a Falconara: si comincia martedì con la commemorazione in piazza Martiri delle Foibe Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe. Giorno del Ricordo: la commemorazione in via Martiri delle Foibe Il 10 febbraio, Parma ha preso parte alle cerimonie per il Giorno del Ricordo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorno Del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Eventi per il Giorno del Ricordo; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni. Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it #GiornodelRicordo Oggi è il Giorno del Ricordo, una ricorrenza civile che si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno a memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle tragedie del confine orientale. È un giorno per riflettere, conserva - facebook.com facebook Oggi, nel Giorno del Ricordo, l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lu x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.