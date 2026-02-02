Verde pubblico via le siepi al parco Martiri delle Foibe

In queste ore, al Parco Martiri delle Foibe di Udine, si stanno rimuovendo le siepi lungo i viali e le aiuole. Gli operai stanno lavorando per sistemare il verde, come previsto dal piano dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è rendere l’area più accogliente e più curata per cittadini e visitatori. I lavori fanno parte di un intervento più ampio che mira a migliorare il parco sia dal punto di vista naturale che urbano.

Sono in corso in questi giorni gli interventi sul verde al Parco Martiri delle Foibe, a Udine. L'azione si inserisce nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi programmato dall'amministrazione per, si legge in una nota ufficiale, "migliorare il contesto naturale e urbano dell'area, anche sotto il profilo della sicurezza e della fruibilità". È prevista la rimozione di alcune siepi che sono state valutate come "vetuste e fuori contesto" che, "oltre ad aver esaurito la loro funzione, limitavano la percezione del parco come spazio aperto e ne riducevano la piena e libera fruizione". L'intervento è stato condiviso con il Comitato spontaneo dei cittadini del quartiere, anche alla luce delle segnalazioni pervenute in merito alle di degrado condizioni dell'area.

