Toprak Razgatlioglu come ha fatto a non cadere? Nel box non ci credono

Da gazzetta.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le prove libere 2 del Gran Premio di Spagna, Toprak Razgatlioglu ha mostrato una particolare abilità nel controllare la sua moto dopo una caduta. Il pilota turco della Yamaha è finito a terra, ma è riuscito a raddrizzare la moto senza staccare le mani dal manubrio e senza cadere nuovamente. La scena ha lasciato molti senza parole nel box, che si sono chiesti come fosse possibile un gesto così preciso e rapido.

MotoGp, nel corso delle libere 2 del GP di Spagna Toprak Razgatlioglu firma un’autentica magia. Il turco della Yamaha è finito per terra, ma controllando la rotazione della moto e l’equilibrio, restando per terra, è riuscito a rialzarla senza nemmeno staccare le mani dal manubrio. Una specie di capolavoro acrobatico che ha lasciato a bocca aperta pure il team manager Gino Borsoi, che ha mimato il gesto di levarsi il cappello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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