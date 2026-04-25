Toprak Razgatlioglu come ha fatto a non cadere? Nel box non ci credono

Durante le prove libere 2 del Gran Premio di Spagna, Toprak Razgatlioglu ha mostrato una particolare abilità nel controllare la sua moto dopo una caduta. Il pilota turco della Yamaha è finito a terra, ma è riuscito a raddrizzare la moto senza staccare le mani dal manubrio e senza cadere nuovamente. La scena ha lasciato molti senza parole nel box, che si sono chiesti come fosse possibile un gesto così preciso e rapido.

MotoGp, nel corso delle libere 2 del GP di Spagna Toprak Razgatlioglu firma un’autentica magia. Il turco della Yamaha è finito per terra, ma controllando la rotazione della moto e l’equilibrio, restando per terra, è riuscito a rialzarla senza nemmeno staccare le mani dal manubrio. Una specie di capolavoro acrobatico che ha lasciato a bocca aperta pure il team manager Gino Borsoi, che ha mimato il gesto di levarsi il cappello.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toprak Razgatlioglu, come ha fatto a non cadere? Nel box non ci credono Notizie correlate Leggi anche: Michele Pirro sorride per l’inizio difficile di Toprak Razgatlioglu in MotoGP. Chi è il terzo fermato per l'omicidio di Massa: 17enne campione di box, suo il pugno che ha fatto cadere Giacomo BongiorniIl ragazzo è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Genova, che al termine dell’interrogatorio hanno disposto il suo collocamento in una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP 2026. Toprak Razgatlioglu risponde alle domande dei fan: Come fare uno stoppie? Facile, usa il freno davanti! [VIDEO]; Razgatlioglu: Io miglior Yamaha? A 25 dalla vetta c'è poco da festeggiare - News - MotoGP; VERSO JEREZ: la marcia di Bezzecchi e di Aprilia; Superbike ad Assen, Bulega domina e fa tredici vittorie di fila: eguagliato Razgatlioglu. Toprak: Non sono felice, è difficile migliorare in queste posizioniTutti noi piloti Yamaha sappiamo che il limite è la M1. Mi sento più sicuro sulla moto e questo è positivo, ma il problema è la posizione ... gpone.com Carlos Checa valuta l’esordio di Toprak Razgatlioglu in MotoGP superiore a quello di Fabio Quartararo.Toprak Razgatlioglu: Un Inizio Promettente nella MotoGP Toprak Razgatlioglu sta attirando l’attenzione nel suo ... napolipiu.com Nelle immagini l'incredibile salvataggio di Toprak Razgatlioglu, durante le FP3, nella curva 13 di Jerez de la Frontera. Tra l'altro il pilota turco di Yamaha Pramac è stato il sesto pilota più veloce in pista nella sessione appena trascorsa, sfruttando la pista umid - facebook.com facebook