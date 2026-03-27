Michele Pirro sorride per l’inizio difficile di Toprak Razgatlioglu in MotoGP

Michele Pirro ha espresso un sorriso in risposta alle prime difficoltà affrontate da Toprak Razgatlioglu nel suo debutto in MotoGP. Razgatlioglu ha incontrato alcune sfide durante le prime sessioni di gara, mentre Pirro ha commentato con un sorriso questa fase iniziale. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati sul percorso del pilota turco nel campionato mondiale.

"> Toprak Razgatlioglu: le Difficoltà Iniziali in MotoGP. Pirro non può trattenere un sorriso quando parla dell’inizio in salita di Toprak Razgatlioglu nel mondo del MotoGP. Motivo centrale della sua analisi è l’adattamento agli pneumatici, una delle sfide più significative che i piloti devono affrontare quando effettuano il passaggio dalla Superbike al MotoGP. Dopo aver conquistato il suo terzo titolo mondiale in Superbike, Razgatlioglu ha deciso di saltare nella categoria regina del motociclismo nel 2026. Le sue prime esperienze con la squadra Pramac Yamaha, però, non sono state affatto semplici; il pilota turco non ha ancora guadagnato punti dopo due gare, con un miglior piazzamento di 17° sia in Thailandia che in Brasile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Michele Pirro sorride per l’inizio difficile di Toprak Razgatlioglu in MotoGP. Articoli correlati Leggi anche: Toprak Razgatlioglu raggiunge il numero di incidenti della scorsa stagione in MotoGP 2026. Toprak Razgatlioglu e uno sbarco in MotoGP più complicato del previsto: “Mi sto rattristando”Passare in pochissimo tempo da due titoli iridati consecutivi, complessivamente tre nelle ultime cinque annate, allo sconforto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Michele Pirro Pirro terribile caduta al Mugello, MotoGp | videoEcco il video della terribile caduta di Michele Pirro durante le seconde prove libere del Mugello di MotoGp. Pirro è caduto alla frenata della prima curva con la sua Ducati lanciata a più di 300km/h. panorama.it Chi è Michele Pirro, il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGPSarà Michele Pirro a prendere il posto dell’infortunato Marc Marquez. Il tester italiano è in Ducati dal 2013 e prenderà parte al prossimo Gran Premio di Phillip Island in Australia. Leggi tutte le ... fanpage.it