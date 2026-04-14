Chi è il terzo fermato per l' omicidio di Massa | 17enne campione di box suo il pugno che ha fatto cadere Giacomo Bongiorni

Un ragazzo di 17 anni, noto come campione di box, è stato fermato nel quadro delle indagini sull’omicidio avvenuto a Massa. È considerato il responsabile del colpo che ha fatto cadere e poi ucciso una persona. Il giovane è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Genova, che hanno concluso l’interrogatorio al termine del quale è stato adottato un provvedimento nei suoi confronti.