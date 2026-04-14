Chi è il terzo fermato per l' omicidio di Massa | 17enne campione di box suo il pugno che ha fatto cadere Giacomo Bongiorni
Un ragazzo di 17 anni, noto come campione di box, è stato fermato nel quadro delle indagini sull’omicidio avvenuto a Massa. È considerato il responsabile del colpo che ha fatto cadere e poi ucciso una persona. Il giovane è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Genova, che hanno concluso l’interrogatorio al termine del quale è stato adottato un provvedimento nei suoi confronti.
Il ragazzo è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Genova, che al termine dell’interrogatorio hanno disposto il suo collocamento in una comunità È uno dei nomi più promettenti della boxe toscana il 17enne fermato domenica dai carabinieri di Massa con l’accusa di concorso in omicidio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.
Leggi anche: Giacomo Bongiorni, il 17enne fermato è un campione di boxe: avrebbe sferrato il colpo finale. Il giovane: «Mi ha dato una testata e ho reagito»