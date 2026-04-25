? Cosa sapere I Tolleranza Zero hanno pubblicato il singolo Chi siamo noi il 22 aprile.. Il brano di Fabrizio Valentini esplora il superamento delle paure personali attraverso la musica.. Il nuovo brano musicale Chi siamo noi della formazione mesagnese Tolleranza zero è stato reso disponibile su tutti i canali digitali a partire dallo scorso 22 aprile. Il progetto, nato dalla penna e dalle note di Fabrizio Valentini, esplora il tema del superamento delle paure personali come condizione necessaria per mostrare la propria vera essenza al mondo. La composizione del gruppo e l’impronta sonora. Dietro le sonorità di questo singolo si cela un collettivo numeroso che ha dato vita alla traccia all’interno degli studi di One recording studio, sotto la direzione di Pietro Forleo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolleranza Zero: il coraggio di svelarsi nel nuovo singolo

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