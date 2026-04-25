Jean Todt ha spiegato perché nel 2008 ha deciso di non accettare l'offerta di Dietrich Mateschitz di gestire la squadra Red Bull. Dopo aver concluso la sua attività con la Ferrari, dove aveva vinto diversi titoli mondiali, ha scelto di dedicarsi ad attività nel settore sociale. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, chiarendo le motivazioni legate ai propri interessi e obiettivi personali.

? Cosa sapere Jean Todt rifiutò l'offerta di Dietrich Mateschitz per gestire Red Bull nel 2008.. L'ex boss Ferrari scelse l'impegno sociale dopo i titoli mondiali con Maranello.. Nel 2008, dopo aver concluso l’era vincente in Maranello, Jean Todt ha rifiutato una proposta decisiva di Dietrich Mateschitz per gestire le attività motoristiche e la scuderia Red Bull. Il capitano della Ferrari che ha guidato il team verso sette titoli costruttori e sei titoli piloti tra il 1993 e il 2007 ha rivelato nuovi dettagli sulla sua uscita dalla Scuderia. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale di Ferrari S.p.A nel 2004 e quello di CEO due anni dopo, Todt aveva lasciato la carica massima nel marzo 2008, rimanendo però nel consiglio di amministrazione fino a marzo 2009.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todt svela il segreto: perché rifiutò l’offerta della Red Bull

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