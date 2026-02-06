Perché il voltafaccia della Red Bull ha messo nei guai Mercedes alla vigilia del mondiale F1

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Red Bull ha sorpreso tutti con un cambio di strategia che ha complicato la vita a Mercedes a poche settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1. La scuderia austriaca ha firmato con Ferrari, Audi e Honda, una mossa che ha fatto salire la tensione nel paddock. Ora, il fronte anti-Mercedes si avvicina a una maggioranza sufficiente per chiedere alla FIA controlli più severi sul rapporto di compressione dei motori. La situazione si fa calda e potrebbe influenzare tutto il campionato.

La mossa di Red Bull cambia i numeri e quindi la politica della Formula 1: con la firma alla lettera di Ferrari-Audi-Honda il fronte anti-Mercedes arriva alla quota che serve per forzare la mano alla FIA sui controlli del rapporto di compressione del motore. E ora Federazione e F1 sono strette tra politica, regole e rischio ricorsi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Red Bull Motori

F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026

La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026.

La Red Bull non ha dubbi sul trucco del nuovo motore Mercedes: “Se non lo capisci non meriti la F1”

La discussione nel paddock sulla presunta manomissione del rapporto di compressione nel motore Mercedes 2026 continua a suscitare attenzione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Red Bull Motori

Argomenti discussi: Bandecchi: Vannacci? Ho visto tanti 'suicidarsi' ma non così; Porto, i maxi yacht pronti a dare battaglia; Il dietrofront sul reato di violenza sessuale: si passa dal consenso al dissenso; L’accordo col giocatore non basta: Roma coinvolta dall’ultimo voltafaccia.

perché il voltafaccia dellaPerché il voltafaccia della Red Bull ha messo nei guai Mercedes alla vigilia del mondiale F1La mossa di Red Bull cambia i numeri e quindi la politica della Formula 1: con la firma alla lettera di Ferrari-Audi-Honda il fronte anti-Mercedes arriva alla quota che serve per forzare la mano alla ... fanpage.it

Al referendum sulla giustizia, meno Bettini e più PiciernoAl direttore - Ho trovato quasi perfetto l’editoriale del Foglio sul voltafaccia di Goffredo Bettini per il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Quasi, perché c’è modo e modo di motivarl ... ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.