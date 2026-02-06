Perché il voltafaccia della Red Bull ha messo nei guai Mercedes alla vigilia del mondiale F1

La Red Bull ha sorpreso tutti con un cambio di strategia che ha complicato la vita a Mercedes a poche settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1. La scuderia austriaca ha firmato con Ferrari, Audi e Honda, una mossa che ha fatto salire la tensione nel paddock. Ora, il fronte anti-Mercedes si avvicina a una maggioranza sufficiente per chiedere alla FIA controlli più severi sul rapporto di compressione dei motori. La situazione si fa calda e potrebbe influenzare tutto il campionato.

La mossa di Red Bull cambia i numeri e quindi la politica della Formula 1: con la firma alla lettera di Ferrari-Audi-Honda il fronte anti-Mercedes arriva alla quota che serve per forzare la mano alla FIA sui controlli del rapporto di compressione del motore. E ora Federazione e F1 sono strette tra politica, regole e rischio ricorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Red Bull Motori F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026 La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026. La Red Bull non ha dubbi sul trucco del nuovo motore Mercedes: “Se non lo capisci non meriti la F1” La discussione nel paddock sulla presunta manomissione del rapporto di compressione nel motore Mercedes 2026 continua a suscitare attenzione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Red Bull Motori Argomenti discussi: Bandecchi: Vannacci? Ho visto tanti 'suicidarsi' ma non così; Porto, i maxi yacht pronti a dare battaglia; Il dietrofront sul reato di violenza sessuale: si passa dal consenso al dissenso; L’accordo col giocatore non basta: Roma coinvolta dall’ultimo voltafaccia. Perché il voltafaccia della Red Bull ha messo nei guai Mercedes alla vigilia del mondiale F1La mossa di Red Bull cambia i numeri e quindi la politica della Formula 1: con la firma alla lettera di Ferrari-Audi-Honda il fronte anti-Mercedes arriva alla quota che serve per forzare la mano alla ... fanpage.it Al referendum sulla giustizia, meno Bettini e più PiciernoAl direttore - Ho trovato quasi perfetto l’editoriale del Foglio sul voltafaccia di Goffredo Bettini per il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Quasi, perché c’è modo e modo di motivarl ... ilfoglio.it Red Bull ha licenziato nelle ultime ore ben 4 figure senior: 1. Alice Hedworth (in foto con Checo Perez), responsabile senior delle comunicazioni, entrata a far parte del team a metà del 2021; 2. Julia George, responsabile delle partnership dell'azienda dal 202 facebook Wolff sui test di Barcellona: “Ferrari e Red Bull gestivano l’energia diversamente da Mercedes” #F1 #Mercedes #Ferrari #RedBull #Formula1 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.