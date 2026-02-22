Red Bull RB22 | il segreto del successo nelle soluzioni aerodinamiche innovative

Red Bull RB22 ha ottenuto ottimi risultati grazie alle soluzioni aerodinamiche innovative adottate. La causa principale risiede nel design studiato per ridurre la resistenza dell’aria e migliorare la stabilità in curva. La squadra ha dedicato mesi di lavoro per perfezionare ogni dettaglio, portando a un miglioramento delle prestazioni complessive. La vettura mostra una maggiore maneggevolezza anche su tracciati impegnativi, confermando l’efficacia delle soluzioni adottate.

Red Bull ambisce a imporre la propria presenza anche con vetture snelle e dall’aerodinamica studiata per gestire l’energia in modo efficiente. nel 2026 l’attenzione è concentrata sulla RB22, prima monoposto nata dalla nuova sinergia tecnica e dall’approccio aerodinamico mirato al carico e alla resistenza ridotta. al centro del progetto ci sono la power unit sviluppata da ben hodgkinson e un percorso di sviluppo in galleria del vento che punta a superare i limiti delle strutture precedenti, con l’obiettivo di restare competitiva tra i quattro top team. la vettura viene descritta come un esempio di progettazione orientata al carico aerodinamico, dove ogni dettaglio viene concepito per migliorare la gestione dell’energia e ridurre la resistenza all’avanzamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Red Bull RB22: l'intercooler in alto per il motore in-houseCon l’abolizione nel regolamento FIA 2026 delle trombette a geometria variabile, i motori endotermici hanno liberato spazi significativi nella parte superiore, e Red Bull ha deciso di sfruttare questa opportunità installando l’intercooler in alto sul motore RB22, un dettaglio che potrebbe cambiare le strategie di raffreddamento delle monoposto.

Nuovo profilo ondulato per l'ala anteriore della Red Bull RB22Durante i test in Bahrain, la Red Bull RB22 ha ricevuto un nuovo profilo ondulato sull’ala anteriore, perché gli ingegneri vogliono migliorare la tenuta in curva.

