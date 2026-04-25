Dopo un periodo di inattività, la TNA ha ripreso le attività e ha trasmesso una nuova puntata di iMPACT, la prima dopo l’evento di Rebellion. La ripresa è iniziata con questa puntata, segnando la riapertura ufficiale delle trasmissioni della federazione. I fan hanno potuto assistere a nuovi incontri e sviluppi delle storyline, mentre la promozione ha annunciato ulteriori appuntamenti in programma.

La TNA sta finalmente ripartendo e lo sta facendo già dalla puntata di iMPACT successiva a Rebellion. L’ultimo PPV della compagnia è stata l’ennesima dimostrazione di un prodotto buono, ma spesso superficiale sotto tanti aspetti e, fin troppo somigliante – e non necessariamente – ad un programma filo WWE. E proprio quella superficialità sembra stia per essere colmata. Anche con le donne è stata presa una direzione diversa, di primo acchitto migliore alla precedente. La storia tra Xia Brookside e Lei Ying Lee per esempio, sta trasportando e qui reputo necessario fare un plauso a entrambe per le ottime interpretazioni finora eseguite. Il booking team non può e non deve sbagliare, specie dopo aver archiviato la fine di un rapporto di lavoro con Dani Luna.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: La ripartenza dopo il nulla (o quasi)

Notizie correlate

Leggi anche: Oregon, la famiglia Martin va a fare una gita e scompare nel nulla: resti ritrovati nel fiume dopo quasi 70 anni

Steph De Lander pronta a ripartire dopo TNA: “Il mio obiettivo è la WWE o AEW”Steph De Lander ha finalmente raccontato l’intera storia dietro la sua uscita da TNA, spiegando che la decisione è arrivata dopo che la federazione...