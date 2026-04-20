Oregon la famiglia Martin va a fare una gita e scompare nel nulla | resti ritrovati nel fiume dopo quasi 70 anni

Dopo quasi 70 anni, il caso della scomparsa della famiglia Martin in Oregon ha trovato una svolta. Nel 1958, i genitori e i tre figli erano scomparsi durante una gita e non erano mai stati ritrovati. Recentemente, sono stati ritrovati resti umani e un'auto nel letto di un fiume locale, confermando il luogo del ritrovamento. La scoperta ha portato alla fine di un mistero che aveva insospettito le autorità per decenni.

Dopo 70 anni è finalmente risolto il mistero della famiglia Martin. I genitori e i tre figli erano scomparsa nel 1958, ora sono stati le auto e i resti nel fiumi Oregon.🔗 Leggi su Fanpage.it

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