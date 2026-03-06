Steph De Lander ha annunciato di essere pronta a riprendere la carriera in wrestling dopo aver lasciato TNA, spiegando che il suo obiettivo è arrivare alla WWE o all'AEW. Ha raccontato che la decisione di lasciare la federazione è stata presa dopo che le è stato negato il permesso di tornare a lottare, nonostante fosse considerata idonea dal punto di vista medico.

Steph De Lander ha finalmente raccontato l’intera storia dietro la sua uscita da TNA, spiegando che la decisione è arrivata dopo che la federazione si è rifiutata di permetterle di tornare a lottare, nonostante fosse stata dichiarata idonea dal punto di vista medico. Durante un’intervista a TMZ’s Inside the Ring del 5 marzo, la wrestler ha affrontato la controversia legata alla sua partenza dalla compagnia, rivelando che tutto è nato da un serio infortunio al collo e da diversi interventi chirurgici che aveva tenuto in gran parte privati. De Lander ha infatti spiegato di essersi sottoposta a due operazioni al collo, anche se i fan erano a conoscenza soltanto di una: “In pratica ho avuto un infortunio al collo per un po’ di tempo e mi sono sottoposta a due interventi chirurgici, anche se nessuno lo sapeva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Steph De Lander pronta a ripartire dopo TNA: “Il mio obiettivo è la WWE o AEW”

