Tivù Verità | Monsignor D' Ercole | verità scomode su Chiesa Covid e migranti

Monsignor Giovanni D’Ercole mette in luce le difficoltà di oggi. In un’epoca segnata da emergenze come il Covid, i migranti e le tensioni nella Chiesa, il sacerdote parla di una realtà complessa e spesso scomoda. Le sue parole sfidano le narrazioni ufficiali e invitano a riflettere sulla vera natura delle crisi che attraversano la società.

Monsignor Giovanni D'Ercole legge il nostro tempo come un'epoca di emergenze permanenti: paura, crisi continue, identità smarrite. Nell'intervista parla di manipolazione culturale, fede indebolita, ideologie sostitutive e del bisogno urgente di riscoprire verità, radici e coraggio.

