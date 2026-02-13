Robert Kennedy Jr in un podcast | Non temo i germi

Robert Kennedy Jr ha ammesso durante un podcast di non temere i germi, rivelando una posizione sorprendente. La sua dichiarazione arriva mentre racconta anche di aver affrontato problemi di dipendenza da cocaina e di essere impegnato in una lotta per migliorare la salute mentale negli Stati Uniti, un tema a lui molto caro. La conversazione si è trasformata in un racconto aperto sulla propria vita e sulle sfide personali legate alla salute e al benessere.

Kennedy Jr. e la Confessione Shock: Cocaina, Recupero e la Battaglia per la Salute Mentale negli Stati Uniti. Robert Kennedy Jr., Segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha rivelato di aver lottato contro la dipendenza da cocaina, arrivando a consumare la sostanza in circostanze estreme. La confessione, rilasciata durante un'intervista al podcast "This Past Weekend" condotta da Theo Von, giunge in un momento in cui l'amministrazione americana sta intensificando gli sforzi per affrontare la crisi dell'abuso di sostanze e della salute mentale nel paese. Un Passato di Dipendenza: Dalla Cocaina all'LSD.