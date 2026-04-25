Tira la cacca agli str… Il gioco per bimbi con Meloni Salvini e La Russa

Durante le celebrazioni del 25 aprile a Bologna si sono verificati alcuni momenti di tensione, simili a quanto accaduto in altre città. In particolare, un insegnante con una bandiera ucraina è stato invitato a lasciare il luogo, suscitando reazioni tra i presenti. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti, ma alcune scene di disagio sono state notate nel corso della giornata.

Nemmeno a Bologna il 25 Aprile ha fatto eccezione rispetto alle altre manifestazioni. Anche qui si sono registrati momenti di tensione quando un professore con una bandiera ucraina è stato malamente allontanato allontanato. Ha ricevuto solidarietà dal sindaco Matteo Lepore e da tanti esponenti politici ma resta la vergogna per un gesto che non può avere giustificazioni, al pari di quanto accaduto a Milano. Ma Bologna si è distinta anche per un altro episodio grave non tanto per il contenuto in sé ma perché ha coinvolto bambini in un “ gioco ” di cui, probabilmente, non avevano contezza. È stato allestito un banchetto con le immagini di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Benjamin Netanyahu, Elon Musk, Ignazio La Russa, Donald Trump e non solo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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