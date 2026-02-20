Meloni lascia mentre La Russa raddoppia ma è il solito gioco

Giorgia Meloni ha lasciato l’incarico mentre Ignazio La Russa ha deciso di raddoppiare le sue posizioni, ma si tratta di un gioco di potere noto da tempo. La premier ha dichiarato a Sky di essere d’accordo con Mattarella sulla necessità di ridurre i toni della campagna referendaria, anche se il presidente aveva criticato gli attacchi al Csm. La Russa, invece, ha continuato a muoversi con decisione, facendo notare che la linea del governo non si allenta. La scena politica si muove rapidamente e senza sosta.

L'intervista a Sky in cui Giorgia Meloni nella serata di ieri si dichiara d'accordo con Sergio Mattarella sulla necessità di abbassare i toni della campagna referendaria (e pazienza se Mattarella aveva detto ben altro, riferendosi esplicitamente agli attacchi al Csm, che non erano venuti certo dalle opposizioni) ha ottenuto il risultato, probabilmente non sgradito, di oscurare sui giornali il clamoroso intervento di Ignazio La Russa. All'indomani del discorso di Mattarella, cui Meloni aveva fatto seguire il video in cui attaccava frontalmente la magistratura, il presidente del Senato non aveva esitato a dichiarare: «Ho visto il post della premier, sono pienamente d'accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione nel denunciare una cosa che ci sembra assurda».