La premier Meloni La Russa Salvini e Tajani ai funerali di Bossi a Pontida

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme a La Russa, Salvini e Tajani, ha partecipato ai funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, tenutisi a Pontida. L’evento si è svolto lo scorso 19 marzo e ha visto la presenza di diverse figure politiche nazionali. La cerimonia si è svolta nella località bergamasca, coinvolgendo rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà ai funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega venuto a mancare lo scorso 19 marzo. Le esequie verranno celebrate domenica 22 marzo alle 12 all’Abbazia di Pontida. Saranno presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i vertici della Lega e il popolo leghista. Nelle scorse ore hanno fatto visita alla famiglia, recandosi alla villetta di Gemonio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e l’ex capogruppo leghista alla Camera Marco Reguzzoni, poi il leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Umberto Bossi, domenica l’ultimo saluto nella “sua” Pontida. La premier Meloni parteciperà ai funerali Bossi, domenica i funerali a Pontida: presente la premier MeloniLe esequie del fondatore della Lega si terranno alle 12 nell’abbazia di San Giacomo. Aggiornamenti e notizie su La premier Meloni La Russa Salvini e... Temi più discussi: Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; Prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, il videomessaggio del Presidente Meloni; Meloni, la giravolta della premier; Meloni gioca in difesa. E sulla guerra non esprime posizioni. Pulp Meloni. La svolta pop della premier che costringe la sinistra a rincorrereLa partecipazione di Meloni al format di Fedez ha fatto discutere, ma all'estero - a partire dagli Usa - sui podcast si giocano parti di campagna ... huffingtonpost.it Meloni viene interrotta dal suo staff durante Pulp Podcast, la premier si spazientisce: Fammi finire...Un fuori programma sta attirando l’attenzione alla fine dell’ultima puntata di Pulp Podcast, con ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. la7.it Pochi istanti fa, durante lo speciale “Sì o No” su La7 dedicato al referendum sulla giustizia, Enrico Mentana ha fatto una domanda semplicissima a Giorgia Meloni: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma della giustizia”. E Meloni, la donna che ha costruito un’int facebook Meloni sul referendum: “Manina dietro Delmastro, gli italiani valuteranno” x.com