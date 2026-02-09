Questa settimana si prepara a essere ricca di romanticismo al cinema. Oggi tornano le proiezioni di

Q uest’anno San Valentino cade di sabato. E la settimana che lo precede regala film e serie tv romantici a partire da oggi, con il ritorno al cinema di Pretty Woman – film cult che tornerà a riempire sicuramente le sale. E che sabato combatterà per il botteghino con il nuovo Cime tempestose e nientemeno che Ghost, sì, quello con Demi Moore e Patrick Swayze. Film da piangere anche in tv con Past Lives (su Rai 3) e le serie tv Love me love me e la chiacchieratissima Heated rivalry. Pronti alla versione erotica di “Cime Tempestose”? Il trailer, con Margot Robbie e Jacob Elordi X Leggi anche › Cime tempestose, il romanzo che manda in crisi la Gen Z Film e serie tv da vedere a San Valentino 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quest'anno San Valentino cade di sabato. E la settimana che lo precede regala film e serie tv romantici a partire da oggi, con il ritorno al cinema di "Pretty Woman" – film cult che tornerà a riempire sicuramente le sale

Approfondimenti su San Valentino 2024

Il nuovo trailer di “Pretty Woman” anticipa il ritorno del film al cinema in occasione di San Valentino.

Il film “Pretty Woman” torna al cinema per celebrare San Valentino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Un San Valentino molto speciale (2019) | Film Romantico Completo | HD | Valentine in the Vineyard

Ultime notizie su San Valentino 2024

Argomenti discussi: Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale; Lungolago d’Amore: San Valentino a Sirmione; SAN VALENTINO CON CAFFAREL: UN GESTO D’AMORE, UNA FIRMA DI GUSTO; Quello che manca quest’anno in sala a San Valentino: Cime tempestose, Pretty Woman, Ghost.

Quest’anno San Valentino pulisce casa! Narwal sconta i suoi robot fino a 700€L'arrivo di San Valentino ha spinto Narwal a rilasciare enormi sconti su una serie di robot aspirapolvere. Le offerte sono valide fino al 15 febbraio! tomshw.it

San Valentino in streaming: cosa guardare con i bambini per fascia d'etàDa 3 a 13 anni: i migliori film e serie su Netflix, Disney+ e Prime Video per parlare di amore, amicizia e famiglia a San Valentino. Divisi per piattaforma e fascia d'età. nostrofiglio.it

Partecipo anch'io al nostro concorso di San Valentino! Io e Daniela quest'anno festeggeremo i 33 anni che stiamo insieme (o meglio, che lei mi sopporta). Ci siamo conosciuti che eravamo pivétti, lei 20 io 22 anni. Il viaggio insieme non è facile, si incontrano ta facebook

Questo San Valentino non regalare fiori… regala viaggi. Perché San Valentino è una scusa, ma l’amore… quello si festeggia ogni giorno. #sanvalentino #fugheromantiche #viaggiareincoppia #momentiachefannoinnamorare #smytravel #travel #marrasvi x.com