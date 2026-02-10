Tredozio e ‘L’Eredità’ | il piccolo vulcano romagnolo diventa fenomeno social e attira l’attenzione nazionale

Il vulcano di Tredozio, un piccolo fenomeno naturale nelle colline romagnole, ha conquistato il pubblico di tutta Italia. Lo scorso sabato, durante la trasmissione ‘L’Eredità’ su Rai 1, il “vulcanino” ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, portando il nome del paese in primo piano. La sua apparizione ha fatto balzare Tredozio agli onori della cronaca, trasformando un elemento naturale locale in un fenomeno social.

Il ‘vulcanino’ di Tredozio, una piccola ma singolare manifestazione naturale situata sulle colline romagnole, ha guadagnato inaspettata popolarità nazionale grazie alla sua apparizione nella trasmissione televisiva ‘L’Eredità’ di Rai 1 lo scorso sabato. La domanda posta durante il gioco a quiz ha portato all’attenzione del grande pubblico questa curiosità geologica, generando un vero e proprio fenomeno virale sui social media. L’evento ha innescato un’ondata di interesse per il Monte Busca e, nello specifico, per la piccola fiamma perenne che lo caratterizza. Marisa Raggi, titolare di un albergo e ristorante diffuso nella zona, ha sottolineato come l’apparizione televisiva abbia rappresentato una “bella pubblicità gratuita” per l’intero territorio appenninico, vista l’ampia audience raggiunta dalla trasmissione.🔗 Leggi su Ameve.eu

