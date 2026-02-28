Ci sono storie che non iniziano con un evento clamoroso, ma con qualcosa di molto più semplice e potente: un gesto d’amore. È da qui che prende forma “SEMEDAMORE”, il romanzo di Maurizio Rivera, pubblicato da Armando Curcio Editore. Un titolo scritto volutamente tutto attaccato, come se fosse un’unica dichiarazione, un concetto indivisibile. Il libro racconta la vita di Esther, una donna che attraversa un intero secolo di storia. Ma non è solo il tempo a essere protagonista: è ciò che resta dopo. Perché l’amore che Esther semina nelle persone intorno a lei non si esaurisce con la sua esistenza, ma continua a vivere nelle generazioni successive. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - “SEMEDAMORE” di Maurizio Rivera: quando l’amore diventa eredità e attraversa il tempo

Leggi anche: “SEMEDAMORE”, il romanzo di Maurizio Rivera: memoria, radici e un amore che attraversa tre generazioni

Semedamore: il romanzo d’esordio di Maurizio RiveraCon Semedamore, Maurizio Rivera firma il suo primo romanzo e apre al lettore le porte di una storia che intreccia fiaba moderna Con Semedamore,...