Tra le montagne delle Apuane si nascondono antichi pascoli che ancora oggi alimentano la produzione di formaggi tradizionali. La zona tra Massa e Carrara conserva razze autoctone di pecore, tra cui la Zerasca, che vengono utilizzate per realizzare prodotti tipici seguendo metodi tramandati nel tempo. La lavorazione di questi formaggi si svolge in piccoli caseifici locali, mantenendo vive le tecniche tradizionali della regione.

? Cosa sapere La tradizione casearia tra Massa e Carrara preserva razze autoctone come la pecora Zerasca.. La gestione dei pascoli storici garantisce la biodiversità e l'economia della Lunigiana.. Nel comprensorio tra Massa e Carrara, dove le vette delle Apuane dominano il paesaggio, la tradizione casearia trasforma il latte di razze autoctone in un patrimonio identitario che affonda le radici nel primo secolo dopo Cristo con le descrizioni di Marziale. La Lunigiana custodisce un tesoro gastronomico dove i formaggi rappresentano una risorsa di valore inestimabile. Questo legame indissolubile tra territorio e produzione nasce dal pascolo degli animali che si nutrono lungo i versanti montani, dando vita a eccellenze sia a pasta molle che a pasta grassa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesori tra le Apuane: il segreto dei formaggi nati dai pascoli antichi

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