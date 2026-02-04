Viaggi al femminile nel ‘Grand Tour’ Custodi di tesori e segreti antichi

Si svolge oggi un appuntamento dedicato alle donne e ai viaggi d’epoca. Dalle 17.30 alle 19, alla biblioteca del ‘Centro Documentazione Donna’, si terrà un incontro sia in presenza che online con Luciana Jacobelli. La storica parlerà del ‘Grand Tour’ e del ruolo delle donne in questa tradizione di viaggi e scoperta di tesori nascosti e segreti antichi.

Oggi, dalle 17.30 alle 19, alla biblioteca del ‘Centro Documentazione Donna’, incontro in presenza e on-line con Luciana Jacobelli che parlerà di ‘ Donne e grand tour. Viaggiatrici a Napoli, Pompei, Ercolano e Vesuvio tra ’700 e ’800’. Sul Grand Tour è stato detto e scritto moltissimo, tuttavia è un argomento che può ancora riservare risvolti interessanti se lo si guarda da una prospettiva diversa, quella del viaggio al femminile. Le donne, infatti, ci offrono uno sguardo diverso e per certi versi complementare a quello maschile. Rispetto a questi ultimi le viaggiatrici rivelano un più ampio ventaglio d’interessi, un’acutezza di osservazione, una sensibilità ai dettagli e anche una maggiore libertà di giudizio e di espressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì pomeriggio, al Centro documentazione donna, si riuniscono appassionati e curiosi per ascoltare Luciana Jacobelli parlare del viaggio al femminile nel ‘700 e ‘800.

