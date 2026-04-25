Da mercoledì saranno avviati i lavori sulla rampa della A15, all’interno del terzo lotto della strada Aurelia Bis. La nuova fase dei lavori coinvolge in modo diretto la viabilità, con interventi programmati che potrebbero influenzare il traffico nella zona. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dell’infrastruttura, che mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete stradale locale.

La Spezia, 25 aprile 2026 – La fase dei lavori dell’importante e strategica infrastruttura entra nella fase più delicata, almeno dal punto di vista della viabilità. Da mercoledì infatti prendono il via gli interventi di realizzazione della nuova rampa tra la diramazione autostradale A15-La Spezia e il terzo lotto della Aurelia Bis e per la mole di traffico quotidianamente in transito dalla zona sarà necessaria una riorganizzazione. L’avvio del cantiere di collegamento con l’hub di accesso portuale è stato deciso durante il summit tenuto tra Anas, Regione Liguria, Provincia della Spezia e il concessionario autostradale Concessioni del...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terzo lotto e traffico: da mercoledì i lavori sulla rampa della A15 della Aurelia Bis

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