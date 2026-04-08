Misterbianco in gara i lavori sulla rampa della statale 121 Paternò-Catania

A Misterbianco sono stati avviati i lavori sulla rampa di uscita dalla strada statale 121 Paternò-Catania. Il finanziamento proveniente dal fondo per il contrasto del dissesto idrogeologico ha permesso di intervenire sulla struttura, che si trova in una zona soggetta a problemi legati alla stabilità del terreno. Le operazioni riguardano la messa in sicurezza dell’area e il miglioramento della viabilità locale.

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha finanziato a Misterbianco i lavori sulla rampa di uscita dalla strada statale 121 Paternò-Catania. Il collegamento è chiuso al traffico dal dicembre 2020 a causa di un cedimento del terreno che ne aveva compromesso la stabilità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ragusa–Catania, lavori notturni sulla strada statale 514: traffico deviato per demolizione di un cavalcaviaNell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato - per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo - un... Leggi anche: Marino, sindaco di Lercara: "Incidente mortale sulla statale 121, tragedia annunciata" Si parla di: Rifiuti, come cambia a Pasquetta la raccolta differenziata nei comuni etnei serviti da Dusty; Catania, travolge collega dopo inseguimento: condannato a 5 anni. Arrestato anche 44enne per violenze in famiglia. Frane: Regione, in gara i lavori sulla rampa della statale 121 Paternò-CataniaLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha finanziato a Misterbianco, in provincia di Catania, i lavori sulla rampa di uscita ... radiocl1.it