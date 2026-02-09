Lavori sulla Variante Aurelia fino a mercoledì 11 febbraio | cambia la viabilità

Da lunedì 9 febbraio a mercoledì 11 febbraio, lavori sulla Variante Aurelia stanno causando disagi alla viabilità in provincia di Livorno. Anas ha avviato interventi di manutenzione sulla segnaletica, costringendo gli automobilisti a trovare percorsi alternativi e a fare i conti con rallentamenti e code lungo la strada. La circolazione rimarrà congestionata fino a metà settimana.

Disagi in corso per gli automobilisti che transitano sull'Aurelia in provincia di Livorno. A seguito della programmazione da parte di Anas di alcuni interventi di manutenzione programmata della segnaletica, da lunedì 9 febbraio a mercoledì 11 febbraio sulla strada statale Variante Aurelia cambierà la viabilità.

