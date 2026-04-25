Un'indagine ha coinvolto il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, accusato di aver preso parte a un caso di frode sportiva. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso o sulle circostanze specifiche. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, con eventuali implicazioni per l'intera organizzazione sportiva.

AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘ concorso in frode sportiva ’. Ieri sera, a quanto apprende l’ AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. L'inchiesta di Milano e le ombre di Calciopoli. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di ‘ Calciopoli ’ culminata con la retrocessione in serie B della Juventus.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva

Notizie correlate

Leggi anche: Arbitri, si cambia tutto: Orsato designatore e modifiche al Var dopo i disastri di Rocchi

Danza sportiva, nuovo terremoto: le gare degli assoluti di Riccione nel mirino della ProcuraA riaccendere i riflettori sulla danza sportiva sono le gare dei campionati assoluti di Riccione, disputate tra il 19 e il 22 febbraio, oggi finite...

Contenuti di approfondimento

Il responsabile Can Rocchi chiarisce: 'De Roon fortuito, giallo a Lobotka giusto'Rocchi chiarisce il tocco di mano di de Roon in Roma-Atalanta: 'Fortuito e non punibile', e il rigore in Napoli-Lazio ... it.blastingnews.com

Open Var, torna Rocchi: rivelato il motivo della lunga assenza. Il giudizio su Roma-Atalanta e Napoli-LazioOpen Var, Rocchi torna e spiega il motivo della sua assenza: analisi degli episodi di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, sotto la lente il mancato rosso a Lobotka. sport.virgilio.it