Scandalo nel calcio | designatore Rocchi indagato per frode sportiva

Un designatore di arbitri è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano con l'accusa di frode sportiva. L'inchiesta, condotta dal pubblico ministero, si focalizza sui meccanismi dei campionati di Serie A e B della prossima stagione. L'indagato ha ricevuto un avviso di garanzia e si trova al centro di un'indagine che coinvolge presunti illeciti legati alle decisioni arbitrali e alle partite di calcio professionistico.

? Cosa sapere Gianluca Rocchi riceve avviso di garanzia per concorso in frode sportiva a Milano.. L'inchiesta del PM Ascione riguarda i meccanismi del campionato di Serie A e B 2024-2025.. Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha ricevuto ieri sera un avviso di garanzia per il reato di concorso in frode sportiva secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. Il provvedimento si inserisce in un’inchiesta che mira a ricostruire i meccanismi del campionato 2024-2025, partendo da elementi emersi già durante l’estate dello scorso anno nel bel mezzo di una profonda crisi che sta colpendo il calcio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo nel calcio: designatore Rocchi indagato per frode sportiva Notizie correlate Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaAGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Calcio nella bufera – Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva. E’ una nuova Calciopoli?. Terremoto nel calcio italiano, indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per frode sportivaInchiesta sul campionato 2024-25: sotto esame Var, arbitri e presunti condizionamenti nelle decisioni di gara ... affaritaliani.it Terremoto in Serie A, indagato il designatore RocchiIl capo degli arbitri avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Sospetti di interferenze nelle decisioni del Var. Nel mirino Udinese-Parma di quest'anno e Inter-Verona 23/ ... rainews.it