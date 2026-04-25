Nel mondo del calcio italiano si apre una nuova fase con l’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, responsabile delle designazioni arbitrali per le serie A e B. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il nome del designatore, ipotizzando il reato di concorso in frode sportiva. Rocchi ha dichiarato di aver sempre agito nel rispetto delle regole durante il suo incarico.

Grosso guaio nel mondo del pallone italiano. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, risulta indagato per "concorso in frode sportiva". Come riferisce l'agenzia di stampa Agi ieri sera gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta, che verte sul campionato 2024-2025, è partita nell'estate dello scorso anno esplorando tutte le componenti del calcio, dagli arbitri alla Figc, dai club fino alla giustizia sportiva. La procura di Milano indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato da cui partì "Calciopoli", che finì con diverse condanne e la clamorosa retrocessione in serie B della Juventus. Nell'inchiesta rivesta particolare importanza un video relativo a un episodio del 1° marzo 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui: "Ho sempre agito correttamente"

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