Un terremoto scuote il mondo del calcio con la notizia che il designatore degli arbitri delle serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali, che hanno portato le autorità a intervenire. La notizia ha suscitato attenzione tra addetti ai lavori e tifosi, mentre proseguono le indagini ufficiali.

AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘ concorso in frode sportiva ’. Ieri sera, a quanto apprende l’ AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. L'inchiesta di Milano e le ombre di Calciopoli. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di ‘ Calciopoli ’ culminata con la retrocessione in serie B della Juventus.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per concorso...

Notizie correlate

Leggi anche: Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi

Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaAGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Risultati e news della UEFA Champions League.

Terremoto in Serie A, indagato il designatore RocchiIl capo degli arbitri avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Sospetti di interferenze nelle decisioni del Var. Nel mirino Udinese-Parma di quest'anno e Inter-Verona 23/ ... rainews.it

Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaNuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato. tuttomercatoweb.com