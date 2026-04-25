In Italia, il designatore degli arbitri di calcio di serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in frode sportiva. La notizia è stata resa nota oggi e riguarda un'indagine in corso che coinvolge direttamente il responsabile delle designazioni arbitrali per le partite di massima serie e cadetta. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente.

Milano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per “concorso in frode sportiva”. Lo rivela l’agenzia di stampa Agi. Ieri sera gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta ha al centro il campionato 2024-2025 ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di Calciopoli culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. La partita Udinese-Parma del primo marzo 2025. In questa storia ci sono una data importante (e un video di cui l'Agi è venuta in possesso).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

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